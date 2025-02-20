Van'da iş makinesinin üzerine çığ düştü
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılması için devam eden çalışmalar sırasında kar savurma makinesinin üzerine çığ düştü. Çığın altında kalan iş makinesinin operatörü yar4a almadan kurtuldu.
Kaynak: AA
Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Kar yağışının etkili olduğu ilçede bazı kırsal mahalle yolları ulaşıma kapandı.
Kapanan yolları ulaşıma açmak için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Sualtı Mahallesi yolunu açmaya çalışan Özer Baycan'ın kullandığı kar savurma makinesinin üzerine dün çığ düştü.
Bir bölümü kar altında kalan iş makinesinde küçük çaplı hasar oluştu. Operatör Baycan, iş makinesinden yara almadan kurtuldu.
Kar altındaki iş makinesi, bölgeye sevk edilen başka bir iş makinesinin yolu açmasıyla kar altından çıkarıldı.