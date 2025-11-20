Van'da kadınlardan eylem: "Rojin Kabaiş'in katilleri neden ortaya çıkarılmıyor?"

DEM Parti Van Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Van Kent Meydanı'nda "Şiddetin karşısında eşitlik ve özgürlük için bir aradayız" şiarıyla basın açıklaması yaptı. Kadınlar, "Rojin Kabaiş isyanımızdır" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Eylemde konuşan DEM Parti İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, Rojin Kabaiş başta olmak üzere katledilen kadınların faillerinin yargı önüne çıkarılmadığını söyledi. Kadın cinayetlerinin organize ve politik bir sorun olduğunu belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Bir yıl önce Rojin Kabaiş şüpheli bir şekilde katledildi. Ancak ilk günden bugüne kadar Rojin Kabaiş'in failleri hâlâ yakalanmadı. Dün hepiniz şahit oldunuz; kadın cinayetlerine karşı mücadele eden, hesap soran ve alanlarda olan özellikle üniversiteli gençlere dönük saldırılar ve tutuklamalara hepiniz tanık oldunuz. Biz soruyoruz: Rojin Kabaiş'in katilleri, dosyada bu kadar şaibe ve delil varken, neden hâlâ ortaya çıkarılmıyor? Neden bu failler yargı karşısında hesap vermiyor? Yılda 500'ün üzerinde kadın katlediliyor; kadın hareketi olarak mücadelemizi son bulana kadar sürdüreceğiz."

Kadınların eylemine, yoldan geçen kadınlar da alkış ve zılgıtlarla destek verdi.