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Van'da kamyonete çarpan minibüs yan yattı

Ajans Haberleri
  • 16.10.2023 14:25
  • Giriş: 16.10.2023 14:25
  • Güncelleme: 16.10.2023 14:26
Kaynak: İHA
Van'da kamyonete çarpan minibüs yan yattı

Van’da kamyonete arkadan çarpan minibüs yan yattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi TOKİ yolunda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, önünde seyreden 48 AFY 759 plakalı kamyonete arkadan çarparak yan yattı.

Kazayı gören yurttaşlar yan yatan minibüsün içerisinde bulunanları çıkardı. 

Kazada yaralanan olmazken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 

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