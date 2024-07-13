Van'da kanala düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Van'da Edremit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kanala devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı.

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Fotoğraf: İHA