Van'da kanala düşen araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Van'da Edremit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kanala devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü ve oğlu öldü, 1 kişi yaralandı.
Van'ın Edremit ilçesinde kanala devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ve bir oğlu hayatını kaybetti, bir oğlu yaralandı.
Gevaş istikametinden Van'a gelen Bilal Korkmaz idaresindeki hafif ticari araç, Edremit'te kanala düştü.
İhbar üzerine olay yerine Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup amirliği dalgıçları, 112 Acil Sağlık ekibi ve UMKE personeli yönlendirildi.
Kanala inen polis dalgıçlar, suda ters dönen araçtakileri çıkardı.
Olay yerinde müdahale edilen sürücü ile oğlu Muhammet Korkmaz yaşamını yitirdi.
Sürücünün yaralı çıkarılan diğer oğlu Ömer Korkmaz, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.