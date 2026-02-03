Giriş / Abone Ol
Van'da kar küreme aracı devrildi: 2 kişi öldü

Van’ın Çaldıran ilçesinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları’na ait iş makinesi yoğun sis ve kar nedeniyle devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
Fotoğraf: Van Olay Gazetesi (yerel basın)

Van'ın Çaldıran ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne ait 65 ACY 748 plakalı iş makinesi, Van-Ağrı kara yolunun Demircik Mahallesi yakınlarında yoğun sis ve kar nedeniyle refuje çarparak devrildi.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

