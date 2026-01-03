Giriş / Abone Ol
Van'da kar nedeniyle lunaparktaki bir oyun alanının çatısı çöktü

Ajans Haberleri
  • 03.01.2026 18:12
Kaynak: AA
VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde kar nedeniyle lunaparktaki bir oyun alanının çatısında çökme meydana geldi.

Kent genelinde iki gündür etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçenin Sahilkent Mahallesi'nde bulunan lunaparktaki bir oyun alanının çatısı çöktü.

İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Hasar oluşan yerde biriken karların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

