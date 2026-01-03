Van'da kar nedeniyle lunaparktaki bir oyun alanının çatısı çöktü
Kaynak: AA
VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde kar nedeniyle lunaparktaki bir oyun alanının çatısında çökme meydana geldi.
Kent genelinde iki gündür etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı ilçenin Sahilkent Mahallesi'nde bulunan lunaparktaki bir oyun alanının çatısı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Hasar oluşan yerde biriken karların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.