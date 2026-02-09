Van'da kar ve sis: 141 köy yolu ulaşıma kapandı, Muradiye'de taşımalı eğitime ara verildi

Van'da kar yağışı nedeniyle 141 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Van merkezde gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kardan dolayı kent genelinde 86 mahalle ve 55 mezra yolu ulaşıma kapanırken, bölgede sis de etkili oldu.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sisten dolayı görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kapanan 141 yerleşim yeri yolunun açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ilçemizde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle bugün (9 Şubat 2026) taşımalı eğitime ara verilmiştir." denildi.