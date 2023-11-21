Van'da kar yağışı etkili oluyor

Van'da kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

İpekyolu ilçesinde sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Zaman zaman etkisini sürdüren kar nedeniyle, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, şehir girişlerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Muradiye'de etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, ağaçların ve araçların üzerinde kar birikti.

Bazı vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi, bazıları da araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Erciş ilçesinde de akşam başlayan kar, gece de etkisini sürdürdü.

Kar yağışına sevinen vatandaşlar, evlerinden çıkarak kar topu oynadı.

Vatandaşlardan Muhsin Yılmaz, kar yağmasını heyecanla beklediklerini belirterek, "Bu yağışın kuraklığa da çare olmasını diliyoruz. Şu anda eğlenceli anlar yaşıyoruz. Kar yağmasına sevindik." dedi.