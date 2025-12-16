Van'da kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN'da dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte dün gece saatlerinde yağan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 49 mahalle ve 41 mezra yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Kardan kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. (DHA)