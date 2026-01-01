Van'da kar yağışı ve çığ uyarısı

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, vatandaşları çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilik ve Belediye'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Van İl Geneli Kuvvetli Kar Yağışı, Kuvvetli Rüzgar ve Çığ Tehlikesi Uyarısı (Kuvvetli Kar Yağışlarına ve Kuvvetli Rüzgara Dikkat!) Periyot (01.01.2026 13.30 - 02.01.2026 09.00)

Bugün (Perşembe) il genelinde halihazırda aralıklarla görülen kar yağışlarının Van'ın güney ve doğu (Bahçesaray, Başkale, Saray, Özalp, Çatak ve Gevaş) ilçelerinde akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması beklenmektedir. Rüzgarın Van il genelinde bu gece (Perşembe) saatlerine kadar güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve yükseklerde fırtınamsı (60-80km/sa) rüzgar şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklenen ilçelerimizde taze kar miktarının 10-20 cm yüksek kesimlerinde 20 cm ve üzerinde olması beklenirken merkez ilçelerimizde ise 4- 8 cm aralığında olması beklenmektedir. Yağışlı sistemin yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimi dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur."