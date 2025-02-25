Van'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Van'ın Çaldıran ilçesinde son günlerde etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Çaldıran'da dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bölgede geçen yıl şubatta en düşük sıcaklığın sıfırın altında 33 derece ölçüldüğü Çaldıran Ovası'ndaki Bezirhane Mahallesi'nde çeşmeler dondu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü mahallede, ağaç ve elektrik tellerinde kırağı oluştu, sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Vatandaşlardan Mehmet Şirin Tançoban, AA muhabirine, mahallede kış boyunca hava sıcaklığının sıfırın altında olduğunu söyledi.

Kurumaları için dışarıda ipe serilen çamaşırların buz tuttuğunu anlatan Tançoban, "Burada yaşam çok zor. Kömür, odun kalmıyor. Çok soğuk. Hayvanlarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Dışarıda 10 dakikadan fazla duramıyoruz. Burası yazın serin, kışın çok soğuk." dedi.

Caner Tançoban da "Soğuk olduğu için sürekli soba yakıyoruz. Yatarken 3, 4 yorgan kullanıyoruz. Yoksa ısınamayız. Gerçekten çok soğuk." diye konuştu.