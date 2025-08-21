Van'da karantina tedbirlerinin kaldırılmasıyla hayvan pazarı yeniden açıldı

VAN (AA) - Van'da şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla kapatılan hayvan pazarı, tedbirlerin kaldırılmasıyla yeniden hizmete açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı doğrultusunda 13 Haziran'da geçici olarak kapatılan hayvan pazarında, dün yapılan kontrollerin ardından faaliyetlere başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, şap hastalığını engellemek amacıyla kent genelinde tedbirlerin uygulandığını ve aşılama çalışması yapıldığını söyledi.

Yapılan çalışmalar sayesinde hayvan pazarının tekrar açıldığını ifade eden Şişman, "Şapla mücadele zorlu bir iştir. Bulaşıcı bir hastalık olduğu için dikkat edilmesi gerekiyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yaralar gözükmektedir. Biz de tespit ettiğimiz bölgeleri karantinaya aldık. Gözetimi ve koruma bölgesi olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu kapsamda 13 Haziran'da kapattığımız hayvan pazarımızı tekrardan açtık." dedi.

Kentteki hayvanların aşılandığını belirten Şişman, "İlimizdeki çalışmalar neticesinde aşılama oranı yüzde 97 oranında. Bu aşılamalar ikinci aşılamadır. Dolayısıyla sahadaki izlenimlerimizde hastalığın söndüğünü görüyoruz. Dün itibarıyla hayvan pazarını açtık ve incelemelerde bulunduk. Durum şu an gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Kentte aşılama oranının çok yüksek olduğunu ifade eden Şişman, gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Hayvan pazarında ticaret yapan Emrah Metin ise "Hayvanlarımı Gevaş ilçesindeki Daldere köyünden getiriyorum. Çok zorlu bir yolculuk oluyor. Hayvan pazarı açılır açılmaz buraya geldik. Şu anda bir durgunluk var inşallah açılır. Hayvan pazarının her zaman açık olması taraftarıyız. Bölgemizde hastalık yok. Duyduğumuz kadarıyla birkaç yerde görülmüş. İnşallah hastalığın olmadığı bir dönem geçiririz." diye konuştu.

Yusuf Arslan ise "Pazar açıldığı için mutluyuz, inşallah güzel satışlar gerçekleşir. Pazar açıldı ama şu anlık ticaret durgun." dedi.