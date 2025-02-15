Van'da kayyum protestoları: Milletvekillerine abluka, çok sayıda gözaltı!

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının yaşanan protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'yı Belediye Başkanvekili olarak atadı.

Görevden uzaklaştırma kararı belediye binası önünde Zeydan'a tebliğ edildi. Ancak Zeydan tebliği kabul etmedi. Ardından polis ekipleri belediye binasının etrafında bekleyen vatandaşlara müdahale etti.

TOMA, biber gazı ve plastik mermiler de kullanan polis kalabalığı dağıttı. Aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun'un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hatun daha sonra serbest bırakıldı.

Aralarında gazeteciler JİNNEWS muhabiri Rabia Önver, Mezopotamya Ajansı Muhabirleri Bilal Babat ve Mehmet Güleş, gazeteciler Behçet Bayhan, Ruşen Takva ve Medine Mamedoğlu'nun da bulunduğu toplam 127 kişi gözaltına alındı.

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Protestolar kapsamında, Beşyol Meydanı'ndan Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş yapmak isteyen grup polis tarafından ablukaya alındı.

Aralarında görevden alınan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Devrim Demir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ile Doğan Hatun ve çok sayıda milletvekilinin olduğu grubun etrafı çok sayıda polis tarafından çevrildi.

Yürüyüşüne izin verilmeyen gruba, polis plastik mermi ve gaz fişeği ile müdahale etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile çok sayıda kişi ise ablukanın ardından Cumhuriyet Caddesi’nde yürüyüşe başladı. Bölge halkı yürüyüşe alkış ve sloganlarla destek veriyor.