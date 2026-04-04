Van'da Kürtçe eğitim veren derneğe 400 bin TL para cezası kesildi

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erciş’te çocuklar için Kürtçe dil kursları ve sanatsal etkinlikler düzenleyen Arsisa Kültür, Dil ve Sanat Derneği’ne "izinsiz eğitim faaliyeti yürütüldüğü" gerekçesiyle 400 bin TL para cezası kesti.

Rûdaw'ın aktardığına göre dernek yöneticisi ve yazar Cevdet Zîlan, cezanın asıl amacının Kürt dili üzerindeki baskıları sürdürmek olduğunu savundu.

"KÜRTÇE ÜZERİNDEKİ BU ENGELLEMELER ARTIK SON BULMALI"

Zîlan, "Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu niyetinin eğitim ilkeleriyle bir ilgisi yok. Bu tamamen Kürt diline ve kültürüne yönelik bir tahammülsüzlüktür. Bu yaklaşımı kınıyoruz. Kürtçe üzerindeki bu engellemeler artık son bulmalı. Dilimizin anayasal güvence altına alınmasını, ilkokuldan üniversiteye kadar anadilde eğitimin sağlanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ SÜRECİYLE BAĞDAŞMIYOR"

DEM Parti Kültür ve Dil Komisyonu Eş Sözcüsü Heval Dilbihar da Rûdaw'a yaptığı açıklamada, bu tip baskıların 'barış iklimine' zarar verdiğini belirtti.

Dilbihar, şunları söyledi:

"Şu an toplumsal barışın ve demokratik bir ortamın inşası için çaba gösterilen bir süreçteyiz. Kürt dilinin ve değerlerinin önünün açılması gerekirken maalesef baskılar artarak devam ediyor. Arsisa Derneği’ne yönelik bu tutum bunun en somut örneğidir. Eğer gerçekten demokratik bir toplum ve kalıcı bir barış isteniyorsa, öncelikle Kürtçe üzerindeki asimilasyon ve kuşatma politikalarına son verilmelidir."