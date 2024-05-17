Van'da mazbata protestolarına katılan 21 kişi tutuklandı

Van'da yüzde 55 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan yerine ilk aşamada 28 puan fark yiyen AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine karar verilmesinin ardından başlayan protestoların ardından 13 Mayıs’ta gözaltına alınan 55 kişiden 21’i tutuklandı.

Yerel seçimde yüzde 55 oy ile Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Abdullah Zeydan yerine 8 puan fark yiyen AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine yönelik kararın ardından başlayan ve yaklaşık 2 gün devam eden protestoların ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 13 Mayıs’ta gözaltına alınan 55 kişiden 21’i tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre gözatlına alınan 34 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

21 kişi, “Polise mukavemet etme”, “Örgüt üyesi olma” ve “Kamu malına zarar verme” suçlamalarıyla tutuklandı.

20 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan 2-3 Nisan’daki protestolarda gözaltına alınarak tutuklanan 27 kişiden 20’si dün gece mahkemenin ara kararıyla serbest bırakıldı. Daha önce de yapılan itirazlarla 7 kişi serbest bırakılmıştı.