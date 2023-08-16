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Van'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 16.08.2023 10:20
  • Giriş: 16.08.2023 10:20
  • Güncelleme: 16.08.2023 10:20
Kaynak: AA
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Van'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağındaki alt geçitte sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 65 NU 294 plakalı minibüs, 38 F 0018 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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