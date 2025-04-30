Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Van'da minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 30.04.2025 16:41
  • Giriş: 30.04.2025 16:41
  • Güncelleme: 30.04.2025 16:41
Kaynak: AA
Van'da minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde minibüsün çarptığı ana sınıfı öğrencisi yaşamını yitirdi.

Çubuklu Mahallesi'nde Galatasaray İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Emircan Karakoç'a (5), okul çıkışı yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada S.İ. idaresindeki 65 LA 242 plakalı minibüs çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol