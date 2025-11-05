Van'da öğrencilerin 'Rojin için adalet' eylemine polis müdahale etti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 23 gündür süren öğrenci eylemlerine dün polis müdahale etti. Üniversite yönetimi, öğrencilerin kampüs içinde basın açıklaması yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Önceki gün yapılmak istenen basın açıklaması, Valilik ve Rektörlük tarafından alınan güvenlik tedbirleri gerekçesiyle engellendi.

Kampüs dışına çıkarılan öğrenciler açıklamalarını üniversite girişinde yaptı. Açıklamaya DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı. Öğrenciler, arkadaşları Rojin Kabaiş için adalet taleplerini yineledi.

Dün ise kampüs içerisinde toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Müdahalenin ardından öğrenciler, kendilerine kampüs içinde artık açıklama yapmamaları yönünde uyarı yapıldığını belirtti.

Öğrenciler adına konuşan açıklama yapan bir öğrenci şu ifadeleri kullandı:

"23 gündür süren eylemlerimiz bugün hukuksuz bir şekilde engellendi. Bizler Rojin için susmayacağız. Her zaman, her yerde adalet çağrımızı haykıracağız. Tüm üniversiteleri her Perşembe günü saat 16.00’da eşzamanlı olarak adalet arayışına davet ediyoruz. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi artık özerk bir alan olmaktan çıkmış, kolluk kuvvetlerinin yönetimi altına girmiştir. Eylemlerimizi bastırmaya çalışıyorlar ama biz geri adım atmayacağız. Rojin Kabaiş isyanımızdır."