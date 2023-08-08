Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Van'da otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 10:28
  • Giriş: 08.08.2023 10:28
  • Güncelleme: 08.08.2023 10:29
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Van'da otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Doğubayazıt yolu Başeğmez mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AY 1307 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.

Meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. 

BirGün'e Abone Ol