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Van'da otoparktaki bir araçta 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 16:34
  • Giriş: 03.12.2024 16:34
  • Güncelleme: 03.12.2024 16:34
Kaynak: AA
Van'da otoparktaki bir araçta 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta yapılan aramada, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta polis ekiplerince arama yapıldı.

Aracın içerisinde oluşturulan gizli bölmede 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.T.E, Ağrı'ya getirildi.

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