Van'da perseid meteor yağmurunu gözlemlediler

Van'ın Gevaş ilçesinde yüksek tepeye çıkan doğaseverler, perseid meteor yağmurunu gözlemleyip, o anları fotoğrafladı.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak nitelendirilen, yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi perseid meteor yağmuru, Van'ın Gevaş ilçesinde de görüldü. 4 kişiden oluşan doğasever ekip, meteor yağmurunu gözlemlemek için ilçeye bağlı Altınsaç Mahallesi'nde yüksek bir tepeye çıktı.

Geceyi karanlık tepede geçiren doğaseverler, perseid meteor yağmurunu gözlemleyip, o anları fotoğrafladı.