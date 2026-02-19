Van'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Van'da 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı 25 lira olarak belirlendi.

Van Lokantıcılar, Fırıncılar, Pastaneciler, Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabrı Işık, pide fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Işık, yaptığı açıklamada, artan giderler nedeniyle fırın esnafının ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğu aktardı. Kentin ortalama gelir bakımından Türkiye'de son sıralarda yer aldığını ifade eden Işık, bu nedenle tüm ekonomik kararları bu gerçekleri göz önünde bulundurarak belirlediklerini belirtti.

Türkiye genelinde 300 gram sade pidenin 30 liradan satıldığına işaret eden Işık, "Biz ise 300 gram susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesini 25 liradan satmaya karar verdik" dedi.

Van’da et sıkıntısı yaşandığını söyleyen Işık, şunları kaydetti:

"Türkiye geneline Mersin ve İskenderun limanlarından canlı hayvan dağıtımı yapılmasına rağmen Van'a şu ana kadar tek bir hayvan sevkiyatı yapılmamıştır. Valilik ve milletvekillerimizin bu konuda destek olmasını istiyoruz. Özellikle Ramazan ayında vatandaşın ete ulaşabilmesi için büyükbaş hayvan ithalatının ilimize yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Lokantalar ve yemek fabrikaları da büyükbaş ete yöneldiği için büyükbaş hayvan sıkıntısı had safhaya ulaşmıştır.

"FIRINCI ESNAFININ DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

Maya fiyatı 600 liradan 1.100 liraya çıkmıştır. Mazot ve akaryakıt fiyatları ciddi şekilde artmıştır. Ambalaj malzemelerine yüzde 100’e varan zam gelirken; susam, işçilik ve poşet gibi giderlerde yüzde 30-40 artış yaşanmıştır. Fırıncı esnafının dayanacak gücü kalmamıştır. Bir torba unun nakliye maliyeti yaklaşık 60 lirayı bulmaktadır ve bu durum ister istemez ekmek fiyatlarına yansımaktadır. Kiralar da ciddi şekilde artmıştır. Girdi maliyetleri yüzde 100 artarken stopaj ve SGK ödemeleri de esnaf için büyük yük oluşturmaktadır. Buna rağmen ekmek satışını Türkiye ortalamasının altında fiyatlarla sürdürmeye çalışıyoruz.

Son dört yılda yaklaşık 600 esnaf iş yerini kapattı. Yerine yeni açılan işletmeler olsa da toplam esnaf sayısı yaklaşık 1.200 civarındadır ve şartlar giderek zorlaşmaktadır. Son bir ay içinde yaklaşık 30–40 esnaf, işletmesini devretmek istediğini belirterek çevresine haber vermiştir. Bu durum, esnafın içinde bulunduğu ekonomik zorluğun açık göstergesidir."