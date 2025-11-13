Van'da seyir halindeki minibüs alev aldı

VAN (AA) - Van'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Van-Hakkari kara yolu Kurubaş Geçidi'nde seyir halinde olan C.D yönetimindeki 34 FDL 502 plakalı minibüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Minibüsü emniyet şeridine çeken C.D'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede minibüsü saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Minibüs, kullanılamaz hale geldi.