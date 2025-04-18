Van'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

(VAN) - Van’ın İpekyolu ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından kaçan saldırgan, polis ekiplerince yaralı halde yakalandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

İpekyolu ilçesi Şerefiye Caddesi’nde bir iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli, yaralı halde yakalandı.



Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişi, kent merkezinde yaralı halde bulundu. Şüpheli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının nedeni ve olayın detaylarıyla ilgili soruşturma sürerken, şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.