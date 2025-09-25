Van'da silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu öldü
Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi'nde bir aileye silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan (45) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Taraflar arasında husumet olduğu iddia edildi.