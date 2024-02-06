Van'da suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
Van'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti" yapan suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 aydır devam eden takip sonucunda örgütün 5 üyesi, 1 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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