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Van'da suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 06.02.2024 16:59
  • Giriş: 06.02.2024 16:59
  • Güncelleme: 06.02.2024 16:59
Kaynak: AA
Van'da suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

Van'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti" yapan suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 aydır devam eden takip sonucunda örgütün 5 üyesi, 1 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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