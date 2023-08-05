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Van'da sürüye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı, 25 koyun öldü

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 15:06
  • Giriş: 05.08.2023 15:06
  • Güncelleme: 05.08.2023 15:07
Kaynak: AA
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Van'da sürüye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı, 25 koyun öldü

Van'ın Muradiye ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

R.K. yönetimindeki 65 AAD 588 plakalı otomobil, gece saatlerinde, Muradiye-Çaldıran kara yolunun 10'uncu kilometresinde, koyun sürüsüne çarptı.

Otomobilde bulunan Z.K. ve H.K, yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada 25 koyun öldü.

Bir süre kapanan yolda ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

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