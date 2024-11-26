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Van'da tefecilere operasyon; 4 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 26.11.2024 17:32
  • Giriş: 26.11.2024 17:32
  • Güncelleme: 26.11.2024 17:33
Kaynak: DHA
Van'da tefecilere operasyon; 4 gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde tefecilik soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 81 il genelinde Mali Suçlara Yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Van'ın Erciş ilçesindeki 6 ikamet ile 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

4 kişi tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde 1 ruhsatsız silah, 60 fişek, 3 şarjör, 1 çek tutanağı, 4 araç satış sözleşmesi (müştekinin borçlandırıldığı) ele geçirildi.

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