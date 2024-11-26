Van'da tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca 81 ilde mali suçlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Erciş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "tefecilik" yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce tespit edilen 6 ikamet ve 3 iş yerinde yapılan aramada ruhsatsız silah, 60 fişek, 3 şarjör, çek tutanağı, 4 araç satış sözleşmesi (müştekinin borçlandırıldığı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.