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Van'da tır dorsesindeki gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 21:59
  • Giriş: 10.05.2025 21:59
  • Güncelleme: 10.05.2025 21:59
Kaynak: AA
Van'da tır dorsesindeki gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan tırın dorsesindeki gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Van-Ağrı kara yolunda durdurulan bir tırda arama yapan ekipler, tırın dorsesinde oluşturulan gizli bölmede 4 düzensiz göçmen yakaladı.

Tıra el koyan ekipler, göçmenleri İl Göç İdaresi'ne teslim etti.

Gözaltına alınan sürücü A.S, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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