Van'da trafik denetimi

Van İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların azaltılması, emniyet kemeri takma oranının yaygınlaştırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla 9-16 Ekim 2023 tarihleri arasında denetim yaptı.

Açıklamada, “Denetimlerde; bin 215 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 372 okul servis aracı şoförüne trafik güvenliği eğitimi verildi. 11 bin 750 şahıs, 8 bin 740 plaka sorgulandı, 231 sürücü ve araca 253 bin 669 TL idari para cezası uygulandı, abartı egzoz kullanan ve kamu huzurunu bozan 46 araç trafikten men edildi. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi hedefli çalışmalarda; trafik kazalarının yoğunlukla meydana geldiği yol kesimlerinin iyileştirilmesi önem kazanmış olup sürekli, etkin ve yoğun trafik denetim faaliyetlerine ağırlık verildi. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ‘Huzurunuz, Mutluluğumuzdur’ parolası ile çalışmalarımız artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.