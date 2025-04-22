Van'da trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti
Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybederken 8 yaralının olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı.
Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.