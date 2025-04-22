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Van'da trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybederken 8 yaralının olduğu bildirildi.

Yurt
  • 22.04.2025 17:38
  • Giriş: 22.04.2025 17:38
  • Güncelleme: 22.04.2025 17:42
Kaynak: AA
Van'da trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

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