Van'da trafik kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.