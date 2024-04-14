Van'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Van'da bir otomobilin, önünde seyreden otomobile ve bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Van-Erciş kara yolunda 58 ACH 762 plakalı otomobil, önce önünde seyreden 10 BEY 62 plakalı otomobile ardından da demir bariyerlere çarparak dik şekilde asılı kaldı.
Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 otomobildeki 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.