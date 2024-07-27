Van'da uçak sefer sayısının arttırılması talebi: Yürüyüş düzenlendi

Van'da uçak sefer sayısının düşük olmasına tepki gösteren, aralarında Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva'nın da yer aldığı çok sayıda kişi, ellerinde "Van uçamıyor", "Cenazemize gidemiyoruz" sözlerinin yazılı dövizler taşıyarak Kent Meydanı'na yürüdü.

Van'da Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde uçak sefer sayısının arttırılması için yürüyüş düzenlendi.

Van TSO binası önünde bir araya gelen kalabalık, ellerinde "Van uçamıyor", "Cenazemize gidemiyoruz", "Van kaderiyle baş başa bırakılmasın", "Ekonomi ve turizm ulaşımla kalkınır" yazılı dövizler taşıyarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklamasını okuyan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, ülkenin doğusunda yer alan Van'a gelmek isteyenlerin ulaşımda genellikle hava yolunun tercih ettiğini söyledi.

Takva, "Van, 1 milyon 120 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık 19'uncu kenttir. Hinterlandında bulunan 5 milyon nüfusa hizmet veriyor. Her yıl artan nüfusu ve bölgenin cazibe merkezi olan şehrimizde buna bağlı olarak uçak yolcu sayısı da gün geçtikçe artıyor" dedi.

Van'a gelen yabancı turistlerin batı illerine gitmek için hava yolu ulaşımından yararlandığını ifade eden Takva, Van Ferit Melen Havalimanı'nın gerekli ilgiyi ve sefer sayılarını göremediğini aktardı.

Yeterli yolcu potansiyeline rağmen uçak sefer sayılarının yetersiz olduğunu dile getiren Takva, şunları kaydetti:

"Tüm potansiyellere ve taleplere rağmen ortalama 10-12 arasında değişen uçak sefer sayıları, ihtiyaca karşı gelememekte. Ankara ve İstanbul'a yakın mesafelere Türkiye'nin birçok ilinden ihtiyaç fazlası çok sayıda sefer bırakılırken ilimizin uçuş sayılarının azaltılmasına anlam verilememekte. Uçak sefer sayılarındaki eksiklik turizm sektörünü de etkiliyor. Turizm şehri ilimizde acenteler grup yolcularını ya başka havalimanına yönlendirmekte ya da grupları iptal etmek zorunda kalmakta. Ayrıca uçak bileti sorunu yaşayan yolcular, bölgedeki diğer havalimanlarını kullanmak zorunda kalıyor. Taziyesi ve hastası nedeniyle ilimize gelmek isteyen ya da diğer şehirlere gitmek isteyen vatandaşlarımız mağduriyet ile karşı karşıya."

Yürüyüşe, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Anadolu Bölge Yönetim Başkanı Cevdet Özgökçe, Van TSO yönetim kurulu üyeleri, turizm acenteleri ve sivil toplum kurulu temsilcileri katıldı.