Van'da üniversite öğrencileri Rojin Kabaiş için yürüdü: İntihar etti denilerek unutulmasın

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünün aydınlatılması talebiyle rektörlük önünde basın açıklaması yaptı, ardından Adli Tıp Kurumu'na kadar yürüdü. Öğrencilerin eylemine DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı da destek verdi.

Rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, “Rojin için adalet”, “Susma, sustukça sıra sana gelecek”, “Rojin’in sesi bizim sesimiz”, “Hakikat suda kaybolmaz” ve “Bir Rojin gider bin Rojin direnir” sloganları attı.

Eylemcilerden Barış Metin, burada yaptığı açıklamada, “Bir yılı aşkın süredir cevapsız kalan soruların, yarım kalan hayatların, susturulan hakikatlerin peşindeyiz. Rojin’in ardından sadece bir ailenin değil, bir toplumun vicdanı sarsıldı. Biz bu sarsıntıyı unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

Metin, adalet taleplerinin yalnızca Rojin için değil, benzer şekilde yaşamını yitiren tüm kadınlar için olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bir kadın öldürüldüğünde, bir toplum biraz daha eksilir. Bir genç hayattan koparıldığında, geleceğimiz biraz daha karanlık olur. Bizim buradaki varlığımız bir öfke değil, bir vicdan çağrısıdır. Adalet sadece suçluyu cezalandırmak değil, toplumun vicdanını onarmaktır.

“BİR DAHA HİÇBİR KADIN ‘İNTİHAR ETTİ’ DENİLEREK UNUTULMASIN”

Bir daha hiçbir kadın ‘intihar etti’ denilerek unutulmasın, hiçbir ailenin kalbi belirsizlikle yanmasın. Bizim sessizliğimiz suskunluk değil, bir direniştir. Çünkü sessizlik bazen adaletin en güçlü ifadesidir. Rojin’in adı, bir adalet çağrısına dönüşsün istiyoruz. Rojin’in hatırası, bizlere bir yol göstersin istiyoruz. Bugün burada verdiğimiz söz, sadece bir günün değil, bir vicdanın sözüdür: Unutmayacağız, unutturmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Bizim gözyaşımız isyan değil, insanlığa çağrıdır. Bizim öfkemiz nefret değil, adalet arayışıdır. Ve bizim suskunluğumuz korkaklık değil, umutla, inançla örülmüş bir dayanışmadır. Rojin’in sesi artık biziz. Onun yarım kalan cümlelerini biz tamamlayacağız. Çünkü adalet, er ya da geç, mutlaka yerini bulur. Ve biz o güne kadar buradayız. Rojin için, kadınlar için, insanlık için…”

Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan öğrenciler, daha sonra toplu halde Adli Tıp Kurumu önüne kadar yürüdü.