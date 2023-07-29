Van'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Van'ın Erciş ilçesinde bir ev yandı. Olayda söz konusu ev ve eklentileri kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Camikebir Mahallesi'nde Mehmet Yiğin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle odunluk, samanlık ve depo olarak kullanılan bölümlere sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Mahalle sakinlerinin de yardım ettiği söndürme çalışmalarında bir itfaiye eri yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan itfaiye eri, Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çıkan yangın ise itfaiye ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü.

Olayda söz konusu ev ve eklentileri kullanılamaz hale geldi.