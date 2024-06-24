Van'da yaylaya yıldırım düştü: Sürüdeki 23 koyun hayatını kaybetti
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaylaya yıldırım düşmesi sonucu sürüdeki 23 koyun hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yağış sonrası yaylaya yıldırım düştü, 23 koyun öldü.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Arvas Mahallesi Sakız mezrası yaylasında meydana geldi.
Yaylada etkili olan yağmur sonrası çobanların koyun otlattığı araziye yıldırım düştü, sürüdeki 23 koyun hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ölen koyunların arazide açılacak çukurlara gömüleceği belirtildi.