Van'da yoğun kar yağışı: 420 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

Van'da dün gece başlayan kar yağışı sebeibiye toplam 420 yolu ulaşıma kapandı.

Van- Hakkari güzergahından giden sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle görüş mesafesi azalınca yolda ilerlemekte zorluk çeken 2 TIR kayarak yoldan çıktı.

Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İş makineleri yardımıyla araçlar yoldan çekilirken sürücüler yoluna devam etti. Van-Bahçesaray karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

YOLCU OTOBÜSÜ YAN YATTI

Van-Hakkari karayolunda kar yağışından dolayı yoldan çıkan yolcu minibüsü yan yattı. Kazada araçta maddi hasar oluşurken; Muradiye ilçesi Beşparmak Mahallesi’nde etkili olan kar ve tipi çığ felaketine yol açtı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası mahalle yollarında çalışma başlattı.

Kent genelinde yaklaşık 14 şantiye şefliğinde 618 personel ve 270 iş makinası ile yürütülen çalışmalar 7/24 esasına göre devam ediyor. Kapalı yollarda belediye ekiplerince çalışmalar sürüyor.