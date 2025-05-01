Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.05.2025 10:28
  • Giriş: 01.05.2025 10:28
  • Güncelleme: 01.05.2025 10:28
Kaynak: DHA
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da yolcu otobüsünün devrilip elektrik direğine çarptığı kazada 28 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Van-Bitlis kara yolunun Gevaş ilçesi Akdamar Adası iskelesi yakınlarında meydana geldi. Van'a gelen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilip beton elektrik direğine çarptı. Kazada 28 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol