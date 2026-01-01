Van'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 11 kişi yaralandı
Van-Erciş kara yolunda Erkan Avar'ın kullandığı Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü, kar küreme çalışması yapan araca çarptıktan sonra yoldan çıktı. Kazada yaralanan 11 yolcu hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Van'ın Muradiye ilçesinde yoldan çıkan otobüsteki 11 yolcu yaralandı.
Van-Erciş kara yolunda Erkan Avar'ın kullandığı Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü, Karahan Mahallesi yakınlarında kar küreme çalışması yapan araca çarptıktan sonra yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan yolculardan 11'i yaralandı. Ekiplerce otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı.