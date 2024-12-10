Van'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 51 yaralı

Van'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Van-Erciş kara yolunun 15'inci kilometresinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza bölgesinde bilgi alan Van Valisi Ozan Balcı açıklamalarda bulundu. Zincirleme kazalarda 1 kişinin öldüğünü, 4'ü ağır 51 kişinin de yaralandığını belirten Vali Balcı şöyle konuştu:

"Van-Erciş karayolunda yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklanan zincirleme trafik kazası meydana geldi. Maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere 50’ye yakın vatandaşımız da yaralandı. İlk haber geldiğinde başka ambulanslarımız, sağlık personellerimiz olmak üzere arama kurtarma ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz emniyet trafik, jandarma, itfaiye diğer ilgili kurum personelleri buraya geldi. Yaralıları hastaneye intikal ettirdik. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağılığı, yaralı olan vatandaşlarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Araçları kaldıracaklar. Yolu iki taraflı olarak trafiğe kapattık. Hızlı bir şekilde araçları kaldırdıktan sonra yol trafiğe açılacak. 4’ü ağır, toplam 51 yaralı var. Kazada Toplam 51 yaralı emniyet, jandarma ve karayolları ekiplerimizin verdiği bilgiye göre gizli buzlanma ve sisten kaynaklı bir zincirleme kaza."