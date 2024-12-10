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Van'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Van-Erciş kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldiği ve yaralılar olduğu öğrenildi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu belirtildi.

Güncel
  • 10.12.2024 09:44
  • Giriş: 10.12.2024 09:44
  • Güncelleme: 10.12.2024 09:52
Kaynak: AA
Van'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
Fotoğraf: İHA

Van'ın Tuşba ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu bildirildi.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Van-Erciş kara yolunun 15'inci kilometresinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

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