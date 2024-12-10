Van'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
Van-Erciş kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldiği ve yaralılar olduğu öğrenildi. Çok sayıda aracın karıştığı kazada yaralıların olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Van'ın Tuşba ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu bildirildi.
Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu Van-Erciş kara yolunun 15'inci kilometresinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.