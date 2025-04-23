Van'daki feci kazada can kaybı 8'e yükseldi: 11 kişinin tedavisi sürüyor

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada can kaybı 8'e yükseldi. 2'si ağır 11 kişinin tedavisi devam ediyor.

Kaza, dün (22 Nisan) saat 16.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun 80'inci kilometresinde, Doğu Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Hakkari yönüne giden S.E. yönetimindeki yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Van Bölge Eğitim Araştırma, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ve Özel Lokman Hekim hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Yıldız Erik de dün gece doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada toplam can kaybı 8'e yükseldi. 2'si ağır 11 yaralının tedavileri ise devam ediyor.

"DOKTORA TEDAVİ İÇİN GELMİŞLERDİ"

Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) otopsi işlemleri tamamlanan Selim ve Gülcan Kaya çifti ile Fadıl Korkmaz, Mehmet Yacan, Dindar Engin, Erkan Koç, Metin Kandemir ve Yıldız Erik'in cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. Cenazeler, Hakkari Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze araçlarıyla toprağa verilmek üzere Hakkari'ye gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 çocuk babası Selim Kaya’nın, eşi Gülcan'ı rahatsızlığı için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdüğü, dönüş yolunda da bindikleri minibüsün kaza yaptığı bildirildi.

2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Van-Hakkari kara yolunda yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."