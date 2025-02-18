Van'daki kayyum eylemlerinde polis şiddeti: Bir kişinin omzu ve parmakları kırıldı

Van'daki kayyum eylemleri sırasında polisin gözaltına aldığı Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) PM üyesi Kenan İldeniz'in omuzu ve parmakları kırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şadal'ın görevden alınarak yerlerine kayyum atamasına karşı düzenlenen protestolarda 55'i çocuk yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Ruken Polat'ın haberine göre, protestolarda, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi Üyesi Kenan İldeniz polis işkencesiyle yerde sürüklenerek gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansından Ruken Polat'ın haberine göre, protestolarda, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi Üyesi Kenan İldeniz ters kelepçe ile yerde sürüklenerek gözaltına alındı. İldeniz'in baygınlık geçirdiği daha sonra nezarete gelen sağlık ekipleri tarafından tedavisinin yapıldığı belirtildi.

Omuzu ve parmakları kırılan İldeniz, nezaretten alınarak tekerlekli sandalye ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van milletvekilleri Pervin Buldan, Zülküf Uçar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Sinan Çiftyürek, Gülderen Varli ve Mahmut Dindar, kayyum ataması ile kentte gazetecilere ve yurttaşlara yönelik polis saldırısının araştırılması için Meclis Başkanlığı’na Araştırma Önergesi verdi.