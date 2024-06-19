Van'daki mazbata kararını veren hakim terfi ettirildi
Van Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının önce iadesine karar veren, seçildikten sonra kararı iptal eden hakim Erhan Çavuşoğlu terfi ettirildi.
Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın, 31 Mart'taki yerel seçimden önce memnu haklarının iadesine karar veren, Zeydan belediye başkanı seçildikten sonra memnu haklarının iadesi kararını kaldıran Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erhan Çavuşoğlu terfi ettirildi.
Erhan Çavuşoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli Yargı Kararnamesiyle vekaletten yürüttüğü Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine asaletten atandı.
MA'da yer alan habere göre terfi ettirilen Çavuşoğlu hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu, Van'daki mazbata krizinden sonra soruşturma başlatmıştı.