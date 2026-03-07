Van Dijk: “Galatasaray deplasmanında kulaklarımız sınanacak”

Liverpool’un deneyimli stoperi Virgil van Dijk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

FA Cup’ta Wolverhampton’ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Hollandalı savunmacı, sarı-kırmızılı ekiple oynayacakları mücadeleye odaklandıklarını söyledi.

ATMOSFERE DİKKAT ÇEKTİ

TNT Sports’a değerlendirmelerde bulunan Van Dijk, daha önce oynanan Galatasaray–Liverpool karşılaşmasına da gönderme yaparak Rams Park atmosferine dikkat çekti.

Deneyimli futbolcu, “Şimdi Şampiyonlar Ligi’ndeyiz ve çok zorlu bir maça odaklanacağız. Bu maçta kulaklarımız da bir kez daha sınanacak ama bu güzel bir şey. Tekrar orada olmak büyük bir nimet ve umarım iyi bir sonuç alabiliriz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı 10 Mart Salı günü Rams Park’ta oynanacak. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.