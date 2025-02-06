Van Emek ve Demokrasi Güçleri, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenleri andı

Van Emek ve Demokrasi Platformu, Sanat Sokağında "Deprem Öldürmez İhmal Öldürür! Unutmadık Unutmayacağız" yazılı pankartı açarak açıklama yaptı. Açıklamaya Van Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Van Büyükşehir Belediye Eş başkanı Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM Parti il eş başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Platform adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İki yıl önce yaşadığımız yıkımın sebebi ne tek başına depremdir. Ne de binalardır. Bu büyük yıkımda elbette ki kâr hırsıyla başı dönen, yaşadığı her karışı ranta çevirmeye çalışan müteahhitlerin payı büyük bir sorumluluğu vardır. Ancak asıl sorumlu bu kar hırsını besleyenler, büyütenlerdir. İmar afları gibi garabetlere imza atarak suç işleyenlerdir. Denetim yapmaktan, etkili yaptırımlar uygulamaktan, süreçleri kurallara uygun yürütmekten aciz bir hukuk sistemi inşa edenlerdir. İnsan hayatını yok sayan bu sistemi her gün yeniden üretenlerdir. Aradan yüz yıl da geçse yaşadığımız acıları, bu acıları bizlere reva görenleri unutmayacağız.

Depremin ilk iki günü boyunca ortalıkta görünmeyenleri de kendi sorumluluklarının üzerini örtmek için başlattıkları algı operasyonunu da unutmadık. Yakınlarımızdan haber almak için çırpınırken devreye konulan bant daraltmalarını, internet kesintilerini unutmadık. Depremin yaşandığı illerde daha 24 saat geçmeden OHAL ilan edenleri, çaresizlikle kıvranan, derdine derman arayan depremzedeleri 'kimse kalkanları kaldırmayacağımızı zannetmesin' tehdidiyle susturmak isteyenleri unutmadık. Van Emek ve Demokrasi güçleri olarak yüzlerce gönüllümüzle deprem bölgesine gitmeye çalışırken önümüze konulan engelleri, sadece bizim değil, muhalefet partilerinin, Demokratik Kitle Örgütlerinin, Sivil Toplum Kuruluşlarının yardımlarının depremzedelere ulaştırılmasına engel olanları unutmadık. Kızılay’ın çadır satmasından, yardımları zimmetine geçiren yetkililere kadar uzanan rezaletler zincirini unutmadık.

Aradan geçen iki yıla rağmen; Milyonlarca depremzede hala başını sokacak bir çatı istiyor. Temiz su, sağlıklı beslenme, nitelikli bir eğitim istiyor. Yoksulluk ve çaresizlik kıskacındaki milyonlar 'zorunlu kamulaştırma' adı altında topraklarına çökülmesine itiraz ediyor. Tarım arazilerine, yüzlerce yıllık zeytinliklere binalar dikmek isteyenlere karşı mücadele ediyor. Devletin en azından depremden etkilenen evlerinin yapı denetim masraflarını karşılamasını bekliyor."