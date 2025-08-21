Van Gogh İstanbul’da: “Işığın İzinde” sergisi İBB’de açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ’nin üçüncü sergisi “Van Gogh: Işığın İzinde”, 23 Ağustos'ta kapılarını açacak. Sergi, Hollandalı ressamın yaşamı ve eserlerini dijital teknolojilerle buluşturarak sanatseverlere yeni bir deneyim sunuyor.

İBB bağlı Kültür AŞ’nin yönetimindeki Dijital Deneyim Merkezi (DDM), sanatseverleri Hollandalı efsane ressam Vincent Van Gogh’un dünyasına davet ediyor. “Van Gogh: Işığın İzinde” başlıklı sergi, sanatçının yaşam öyküsü, ruh hali ve eserlerini dijital sanat akımlarıyla harmanlayarak interaktif bir deneyim sunuyor. Altı sanatçının on üç eserinden oluşan kolektif sergi, ziyaretçileri Van Gogh’un eserlerinin içine taşıyor.

“ÇOK ÇARPICI İŞLER VAR”

İBB Kültür AŞ Müzeler Müdürü Reha Öztunalı, serginin Van Gogh’un yaşamı ve eserlerine yeni bir bakış açısı getirdiğini belirterek şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür A. Ş. yönetimindeki DDM'de 23 Ağustos itibarıyla üçüncü sergimizi açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sergimizin teması Hollandalı efsane ressam Van Gogh. Serginin ismi Van Gogh Işığın İzinde. Sergimizin konsepti Van Gogh'un hayatı ve eserleri üstünden dijital sanat akımlarının ve teknolojilerinin günümüz imkanlarıyla, desteğiyle yeni bir anlatı oluşturmak. Van Gogh'un hem ruh durumu hem sanatsal katkıları hem eserleri üstünde yeni bir bakış açısıyla bir anlatı var burada. Çok çarpıcı işler var. Altı sanatçının on üç eserinden oluşan kolektif 23 Ağustos'ta başlıyoruz ve Dijital Deneyim Merkezi'nin de bu tip dünyadaki benzerleri gibi dinamik bir sergi ve etkinlik programlamasıyla yıl boyunca ziyaretçileri sıkça ağırladığı bir yer olması için çalışıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız sergilerin hepsi benzer bir şekilde ilgi gördü. Bu sergiye de bütün İstanbulluları ve herkesi bekliyoruz.”

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, serginin farklılığını şu sözlerle anlattı:

“Yepyeni bir sergiyle bir aradayız. Bu bizim üçüncü sergimiz. İlk Tesla sergisiyle başlamıştık 2024’te arkasından Gelenekten Geleceğe sergimiz oldu. Şimdi ise Van Gogh Işığın İzinde sergisiyle yine sanatseverlerle, hemşehrilerimizle beraberiz. Çok büyük bir sergi bence. Çünkü dijital bir platformda Van Gogh’un sadece eserlerini görmüyorsunuz, onun hisleriyle, duygularıyla, hayatıyla bir bütün oluyorsunuz. Ve interaktif bir sergiyi deneyebiliyorsunuz. Bence en önemli noktası ve en önemli farkı bu serginin diğer sergilerden bu. Bizim misyonumuz İstanbul'u sadece kültürel mirasımız olarak değil ama çağdaş dijital teknolojinin de yararlandığı yeni sanat platformlarıyla da buluşturmak. Dijital Deneyim Merkezi (DDM) bunun için en önemli noktalardan bir tanesi. Biz bu noktalarda hakikaten elimizden geldiğince en iyi deneyimi yaşatacağımız tercihlerimizi kullanıyoruz. Çok yoğun bir çalışma. Yaklaşık dört ay hakikaten geceli gündüzlü çalıştı arkadaşlar. Ama çıkan sonuç bence çok güzel oldu. İnşallah tüm hemşehrilerimiz de geldiklerinde aynı duyguları bizlerle paylaşırlar. Van Gogh kendi başına zaten çok özel biri. Biraz acılarla dolu, biraz umutlarla dolu bir hayatı var. Kısa bir hayatı var. 37 yaşında vefat etmiş Hollandalı bir sanatçı. Ancak tabii şu anda dünya çapında yaklaşık 2 bin 200 tane eseri var. Bilinen o da ve biz bu 2 bin 200 tane eseri de aslında harmanlayarak bir dijital deneyim gerçekleştirdik. Umarım beğeneceksiniz. Kaçırılmaması gereken bir sergi bekliyoruz.”

“YERLİ VE YABANCI SANATÇILARIN ESERLERİ BULUŞTU”

Serginin Dijital İçerik Direktörü Özde Karadağ, serginin hem yerli hem de uluslararası sanatçıların üretimlerini bir araya getirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu serginin en büyük özelliği, yurt dışında gösterim yapan sanatçıları yerel bir dijital deneyim merkezinde Türkiye’deki izleyiciyle buluşturabilmek oldu. Sergide interaktif işlerle karşılaşacaksınız: Van Gogh tabloları hakkında bilgi veren yazılar, puzzle oyunları, VR bölümü ve tabloların içine girerek deneyimleyebileceğiniz alanlar var. Çocuk oyun alanı da hazırlandı. Ziyaretçilerin burada güzel bir deneyim yaşayacağına inanıyorum.”