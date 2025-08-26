Van Gogh’un fırçası yapay zekânın elinde

Deniz Burak BAYRAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yıllardır tarihsel mirasa yatırım yapıp, bu miras mekânlarda toplumu kültür ve sanatla buluştururken, yeni çağa da ayak uydurmayı ihmal etmiyor. Kurum, plastik malzeme yerine kodlarla üreten sanatçılara da alan açıyor. Öyle ki Haliç’teki Dijital Deneyim Merkezi eliyle, teknolojinin sunduğu imkânlar ile yapay zekânın, çok etkileyici sanat eserleri üretiminde yükselen malzeme olduğunu görmek mümkün.

İBB’nin iştirak şirketlerinden Kültür AŞ, saydığımız imkânlar ölçüsünde post empresyonistlerin en bilinen temsilcisi Vincent Van Gogh’un yaşamı ve eserleri ile dijital dünya arasında bağ kuran odalardan oluşan bir sergi açtı. Van Gogh akıllıca bir seçim, neden? Öncelikle çantadan deftere, monttan çoraba kadar gün içinde ihtiyaç duyup kullandığımız her eşyada bir tablosunu gördüğümüz ve müzeye gitmeksizin ‘ücretsiz’ bir şekilde tanıyabildiğimiz Van Gogh’un popülaritesinin bu şekilde değerlendirilmesi. Bir diğeri ise Van Gogh’un dikkat çeken bir yaşam hikâyesi olması; onunkisi gibi çalkantılı biyografiler her daim ilgi devşirir.

Peki bu sergide ne var? 9’uncu yüzyıl sanatının özgün ressamı ile ledler, ışıklar, VR gözlükler nasıl bir araya getirilmiş? İlk olarak serginin ‘Van Gogh: Işığın İzinde’ adını taşıyor oluşu ipucu veriyor izleyenlere. Işığı ressamın paletinin renkleriyle eriten bir toplamın söz konusu oluşuna ilişkin Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın şöyle diyor: “Sergi, ressamın ışık ve renklerle sarmalanan dünyasını, bugünün diliyle, bugünün teknolojisiyle yeniden anlatıyor ve her birimize kendi iç ışığımızı keşfetme fırsatı sunuyor.”

Osman Cenk Akın

BİR DENEYİMLEME ALANI

Bir deneyimleme alanı olarak tasarlanan Işığın İzinde; Design in Situ, Fuat Genç, Lucid Realities, Nohlab, Özde Karadağ ve Ufuk Barış Mutlu’nun yer aldığı bir seçki. Yapıtlar arasındaki 10 çalışma mekâna özel olarak üretilmiş ve ilk kez izleyiciyle buluşacak. Sanatçılara ilişkin konuşan Kültür AŞ Müzeler Müdürü Reha Öztunalı, özellikle yerli kolektiflerle iş birliği yaparak İstanbul’un bu alanda üretim yapan sanatçılarıyla birlikteliklerini arttırmaya çalıştıklarını söylüyor; hem eğitici-öğretici hem de çarpıcı-etkileyici bir sergi olduğunu da ekliyor.

Dijital Oda serginin ilk bölümü; burayı sanatçının yaşamı ve tablolarıyla ilgili temel bilgileri interaktif bir şekilde öğrenebileceğiniz bir ısınma turu gibi düşünebilirsiniz. Bir ray üzerinde ilerleyen ekranı istediğiniz tablonun üzerine getirip bekleyin sadece. Ya da tam karşıdaki duvarda ressamın yaşamından kesitleri sarı noktalara dokunarak kronolojik bir akış içinde görün.

Design In Situ’nun ürettiği ‘Duyusal Akış’ Van Gogh’un en dingin olduğu ‘Buğday Tarlası ve Kargalar’ ile en hırçın zamanlarına referans veren ‘Yıldızlı Gece’yi birleştiriyor. Sanatçının inişli çıkışlı duygu durumunun iki ucunu yansıtmak için 2 bin görsel üzerinde çalışmışlar. İnteraktivite ile katılımcıyı dokunmaya davet eden bir iş çıkmış böylece. Fuat Genç’in ‘Holografik Ayçiçeği’ canlı renkleriyle kendisine çekiyor. Puzzle Oyunu’na da mutlaka bakıp parçaları tamamlamaya çalışın.

Sanal Gerçeklik Odası’nda Türkiye’de ilk kez gösterilen 10 dakikalık ‘Van Gogh’un Paleti’ var. Ressamın paleti Orsay Müzesi’nde sergileniyor malumunuz. Bu sanal gerçeklik deneyimi, VR gözlükleri aracılığıyla yüksek çözünürlükle taranan palet üzerinden birkaç manzara ile hem dinleme hem de etkileşimli bir seyahat deneyimi sağlıyor. Ayrıca VR Future tarafından Orsay Müzesi için hazırlanan bu deneyimin Paris’teki ilk gösteriminin ardından Türkiye’de ilk kez Dijital Deneyim Merkezi’nde ziyaretçilere sunulacağını da ekleyelim.

Sürükleyici Deneyim Odası’nda ise geniş bir boşlukta sanatçının bilinçaltına adım atılıyor. 14 dakikalık bu fütüristik deneyim Nohlab’in daha önce Dublin’de sergilenen çalışması. Bu işin finali ise Artırılmış Gerçeklik Odası’nda sürüyor. 2 binden fazla Van Gogh eseri yüksek boyutlu algoritmalar ve sinir ağları kullanılıp yapay zekâ ile yeniden üretilmiş. Bu 4 dakikalık gösterinin sonunu bir noktada Van Gogh’un bilinçaltından çıkış diyebiliriz.

Dijital Koridor’da Fuat Genç’in Sinematik Rüyalar’ı ile birlikte Van Gogh’un Gözünden Haliç Haritası, Adım Adım Işık ve Sarının Dansı gibi etkileşimli boyama alanları ve hareket etkileşimli zemin ile kaydırak çocuklarla birlikte keyifli zaman geçirmek için çok uygun. Dijital içerik direktörlüğünü Özde Karadağ’ın üstlendiği sergi, pazartesi hariç her gün ziyaret edilebilir.