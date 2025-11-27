Van Gölü 30 yılda 2 kilometre çekildi: Uzmanlardan su krizine acil önlem çağrısı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, Van Gölü'nde suyun 30 yılda yaklaşık 2 kilometre çekildiğini ifade ederek, etkin tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Akkuş, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yarı kurak iklim kuşağında yer alması nedeniyle kuraklığın etkilerinin her geçen yıl daha görünür hale geldiğini belirtti.

Anadolu’nun tarih boyunca büyük kuraklıklarla karşı karşıya kaldığını anlatan Akkuş, “Anadolu her zaman uygarlıkların beşiği olarak ifade edilen bir yer ama aynı zamanda uygarlıkların mezarlığı. Çünkü tarihimizde hep büyük kuraklıklar yaşandı. Anadolu’nun tarihi aslında bir noktada kuraklıkların tarihini oluşturuyor” dedi.

Akkuş şunları söyledi:

"Kuraklık özellikle Türkiye gibi yarı kurak ülkeler için kritik bir konu. Çünkü biz zaten yarı kurak bir coğrafyadayız. Bunun hemen bir tık altı kurak bir coğrafyaya tekabül ediyor. Geçtiği günlerdeki yapılan COP 30 zirvesinden de çok net bir sonuçlar ortaya çıkmaması hem ülkemiz için hem bölge için çok çok endişe verici bir durum. Van Gölü havzası kapalı bir havza. Son yıllarda yağışlardaki inanılmaz düşüş yaz aylarındaki sıcaklıktaki artış adeta döngüyü tersine çeviriyor. Van Gölü'ne giren her bir damla suya karşın Van Gölü'nden 3 damla 4 damla su uzaklaşmış oluyor.

"ŞUBAT 2025'TE YAĞIŞLAR YÜZDE 60 AZALDI"

Kuraklık bizim gerçeğimiz ve artık kuraklık herkesin gözüyle gördüğü bir boyuta ulaşıyor. Şu anda bulunduğumuz noktanın göle uzaklığı neredeyse 2 kilometre. Ama biz 1990'lı, 95'li yıllarda bu bölgeye geldiğimiz zaman buralar tamamen sularla kaplıydı. Buharlaşma hızı çok yüksek. Yağış da az olunca durum çok trajik bir hal alıyor. Şubat 2025'te yağışlar yüzde 60 azaldı.

"ÇOK SU İSTEYEN BİTKİLERİN EKİMİNİ TEŞVİK ETMEMEMİZ LAZIM"

Kuraklığı ortaya çıkartan farklı etmenler var. Eğer suyu etkili kullanamazsanız, eski sulama yöntemleriyle devam ederseniz, etkin bir su paylaşım sisteminiz, yönetiminiz yoksa ne kadar suyunuz olursa olsun bu kaçınılmaz bir tablodur. Krizi değil, riski yönetmemiz lazım. Şimdiden etkin tedbirler almamız lazım. Akarsuların etrafı tamamen tarım arazilerine dönüşüyor. Havzada acil bir su yönetim planı olması lazım. Çünkü bir taraftan su kaynaklarımız azalıyor, bir taraftan tarım alanları artıyor. Gerekiyorsa ürün desenimizi baştan aşağıya değişmemiz gerekiyor. Suyumuz azalıyorsa çok su isteyen bitkilerin ekimini teşvik etmememiz lazım."